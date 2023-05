Terni, box tourist shop cascata: chiuso il cerchio, via libera alla Battiferro 2.2

di S.F.

Dal 31 maggio 2022, quando è stato emanato l’avviso pubblico, al 31 maggio 2023. Con tanto di ricorso al Tar di mezzo. Il Comune di Terni ha chiuso il cerchio in merito ai due box liberi al tourist shop – belvedere inferiore – della cascata delle Marmore: c’è la preassegnazione anche del secondo spazio, il box numero 8. Via libera alla società Battiferro 2.2 della legale rappresentante V.G. La graduatoria originaria è stata approvata lo scorso gennaio, dopodiché c’è stato chi ha rinunciato e chi è mosso al Tribunale amministrativo regionale. In precedenza il semaforo verde era arrivato per la ditta De Cesaris Laura. A firmare è il dirigente ad interim allo sviluppo economico Paolo Grigioni.

GENNAIO 2023, LA PREASSEGNAZIONE DEI BOX

LA PROCEDURA PER I DUE BOX: 2.252 EURO L’ANNO