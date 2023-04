Terni, box tourist shop cascata Marmore: la partita prosegue al Tar

di S.F.

Box al tourist shop della cascata delle Marmore, numeri 4 e 8. C’era un po’ di ‘maretta’ sul tema assegnazione ed in giornata è stato certificato: c’è chi ha depositato un ricorso al Tar Umbria con impugnazione della determina dirigenziale a firma Paolo Grigioni – è lui ad occuparsi ad interim di questo settore in attesa che si sblocchi la partita legata a Claudio Carbone – per l’approvazione delle graduatorie. Tra l’altro riviste non più tardi di una settimana fa, seppur con stesso esito.

GENNAIO 2023, LA PREASSEGNAZIONE DEI BOX

La graduatoria e la rinuncia

L’area interessata è quella del belvedere inferiore. A gennaio c’era stato il primo via libera per le preassegnazioni, con ‘Idee a cascata’ al vertice (gli atti sono pubblici, l’avviso risale al 31 maggio 2022). Bene, cosa è successo per far sì che ad un anno di distanza non si sia chiusa la procedura? Lo scorso 22 febbraio è stata dichiarata preassegnataria la vincitrice, poi un mese dopo – 21 marzo – in Comune è arrivata la comunicazione di rinuncia. Non solo. Un partecipante ha fatto presente a palazzo Spada che c’era la necessità di riesaminare le graduatoria nei punteggi. Il 6 aprile riconvocazione della commissione aggiudicatrice ed esito a stretto giro: «Riscontrato – si legge – che per mero errore materiale nelle graduatorie approvate» si «assegnava il punteggio di 75 alla ditta Idee Cascata di De Cesaris Laura anziché il punteggio di 70». Rettifica firmata.

LA PROCEDURA PER I DUE BOX: 2.252 EURO L’ANNO

Tutti al Tar

Una settimana fa la nuova determina per, in sostanza, dichiarare preassegnataria dei box la ditta De Cesaris Laura. Partita finita in teoria e invece si va avanti con il ricorso al Tar depositato in giornata. In ogni caso il bando prevedeva che il «titolare della posizione utilmente collocata in graduatoria viene dichiarato preassengatario del posteggio/box richiesto, sul presupposto della veridicità delle circostanze autodichiarate e della ricorrenza di ogni ulteriore condizione di legge; lo stesso dovrà far pervenire, a pena di decadenza entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, tutta la documentazione prevista». C’è aria di bagarre.