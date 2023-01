Terni, box tourish shop alla cascata: chiuso l’iter, preassegnazione a stesso soggetto

di S.F.

Di tempo ce ne è voluto per chiudere l’iter, oltre sei mesi. Ad avviarlo l’ex dirigente allo sviluppo economico Emanuela Barbon, a definirlo l’attuale – ad interim per il settore commercio e strutture mercatali – Paolo Grigioni: c’è la preassegnazione dei due box liberi legati al tourist shop della cascata della Marmore. Via libera per Michela De Cesaris con la sua ‘Idee a cascata’, vincitrice del bando.

LA PROCEDURA PER I DUE BOX: 2.252 EURO L’ANNO

La lunga procedura

La giunta Latini aveva avviato l’iter formalmente il 13 maggio per provare ad assegnare in concessione i box liberi al tourist shop inferiore della cascata. La graduatoria finale ha visto protagonisti dodici operatori per il numero 4 e dieci per il numero 8: in entrambi i casi in testa c’è la De Cesaris con un punteggio di 80: la preassegnazione avviene sul «presupposto della veridicità delle circostanze autodichiarate e della ricorrenza di ogni ulteriore condizione di legge; lo stesso dovrà far pervenire , a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, tutta la documentazione prevista».