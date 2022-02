Intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Terni nel tardo pomeriggio in via Marzabotto presso un’abitazione privata. Gli uomini del 115 hanno domato l’incendio di una canna fumaria che ha interessato un edificio a due piani: il personale si è portato sul posto con la partenza ed il supporto di un’autoscala. Non si registrano persone rimaste coinvolte nell’accaduto.

Condividi questo articolo su