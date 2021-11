Terni: «Cacciata dopo il cambio di appalto perché non ho l’auto»

«Quei 400 euro per me, che vivo insieme a mia figlia potendo contare solo sulla pensione di reversibilità di mio marito che è di poche centinaia di euro, oltre a 140 euro mensili che guadagno facendo le pulizie, erano fondamentali per poter tirare avanti e arrivare a fine mese. Purtroppo sono stata ‘tagliata’ dopo il cambio di appalto e la motivazione ufficiale è che non ho l’auto né la patente. Ma c’è tanto da dire».

«Cacciata con un pretesto»

A racontare tutta la sua amarezza è Patrizia, 57enne ternana – che vive a Papigno – che prima che la Hexiss di Roma assumesse l’appalto comunale per i servizi di portineria presso i cimiteri del Ternano, lavorava in quello di Papigno. «A fine ottobre, insieme ad un’altra collega, sono stata mandata a casa. ‘Tagliata’ dalla ditta che ha assunto l’appalto. Ufficialmente perché non ho l’auto e non guido, ma io al cimitero di Papigno, per fare servizio di portierato, ci arrivavo a piedi. E da anni, per andare a lavorare, mi sposto con l’autobus. Ho contattato il sindacato (la Uil, ndR) per giungere ad una soluzione, ma finora, ai due incontri stabiliti, la Hexiss non si è mai presentata. Così ho fatto scrivere dall’avvocato, sempre tramite il sindacato, per far valere le mie ragioni. Questo contratto – spiega Patrizia – era ed è fondamentale per me, per consentirmi di lavorare e portare a casa con dignità i soldi necessari per vivere. Vederselo togliere così, unitamente ai contributi, è un dolore profondo. Ma voglio combattere fino alla fine per far valere i miei diritti. Il lavoro non può essere calpestato così, senza alcuna salvaguardia, senza alcuna cura verso chi ha dato tanto. E che oggi viene messo alla porta con un pretesto».