Terni: cade con lo scooter in via Proietti Divi. Soccorso dal 118

Incidente stradale autonomo in via Proietti Divi, nel primo pomeriggio di mercoledì a Terni. Un uomo di 62 anni ternano – M.G. le sue iniziali – mentre procedeva in direzione borgo Bovio ha perso il controllo del proprio scooter, salendo sul marciapiede e quindi finendo a terra. Ferito – avrebbe riportato ferite in particolare al volto – è stato soccorso in prima battuta da due suore di passaggio e quindi dagli operatori del 118 che lo hanno trasportato, cosciente, in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni e gli agenti della polizia Locale per i rilievi.

