Terni, campo Matteotti È stallo dopo tentativo per addestramento cani

di S.F.

Un peccato vederlo in queste condizioni considerando dove è posizionato, la vicinanza della scuola e del parco David Raggi. Parliamo del campo polifunzionale da diverse migliaia di metri quadrati nel quartiere Matteotti, tra via Bandiera, via Aleramo e via Guazzaroni: nei mesi scorsi il Comune ha provato ad affidarlo – tramite bando ovviamente – per svilupparci un’area per le attività sportive cinofile, come ad esempio l’addestramento dei cani. Tentativo a vuoto e, per ora, tutto in fase di stallo.

Necessità di riqualificazione

Più di qualche residente era rimasto perplesso in primavera quando fu resa nota l’intenzione di crearci una zona per i cani: «Perché non sistemarlo e lasciarlo per i ragazzi del quartiere?», il pensiero di qualcuno sul campo polifunzionale. Fatto sta che in un verso o nell’altro c’è bisogno di metterci mano: la situazione curiosa è che, stranamente, a palazzo Spada non è arrivata nessuna manifestazione d’interesse per prendersi l’area con canone concessorio di 500 euro l’anno. Di norma in questi casi si ‘esplora’ il territorio per capire se realmente – magari un’associazione di volontariato – c’è chi può intervenire e poi parte l’avviso pubblico. In questa circostanza qualcosa è andato storto e la situazione è quella attuale. Da quanto si apprende al momento non è previsto a stretto giro un nuovo bando.