Terni, ‘Casa delle musiche’: check in vista della gestione con le associazioni

Due commissioni ed un bel po’ di persone a prendere visione di ciò che, magari, a stretto giro dovranno gestire. Si vedrà nel 2024. Tempo di sopralluogo venerdì mattina alla ‘Casa delle musiche’ di via Cadore, a borgo Bovio, la struttura per anni al centro delle polemiche per ciò che è accaduto nel corso degli anni: l’immobile è in fase di riqualificazione grazie ai fondi del Pnrr e, dopo tre mesi di piena attività – in origine tutto doveva essere concluso per il 2 ottobre – della The New Picture di Gianni Bonomi, si è al momento in attesa dell’approvazione della perizia di variante necessaria per ultimare il restyling. ‘Ciceroni’ di giornata il responsabile unico del procedimento comunale, l’ingegnere con PO Matteo Bongarzone, e la collega Arianna Pizzichini dei lavori pubblici.

Sul posto lo stesso Bonomi, il figlio Lawrence e le varie figure della società ternana che si stanno occupando della complicata riqualificazione generale. Sono loro ad aver spiegato cosa sta accadendo – più di qualche consigliere ha chiesto delucidazioni su uno dei grandi e atavici problemi, l’umidità per via del canale Sersimone e non solo – e cosa manca per concludere l’operazione. Vale a dire la variante già citata. Per il resto Bongarzone e la Pizzichini hanno risposto alle varie domande dei consiglieri, mentre l’assessore alle politiche giovanili Marco Schenardi ha parlato in breve di ciò che ha intenzione di fare il Comune a lavoro terminato: «Vogliamo farlo diventare uno spazio polifunzionale, ho chiamato le varie associazioni perché voglio capire se c’è la possibilità di farle collaborare. Chiaro che serve un progetto coinvolgente e sostenibile. Al di là degli aspetti tecnici, l’unico problema reale che abbiamo è un po’ il riscaldamento», le parole dell’esponente dell’esecutivo Bandecchi. Doppio ‘turno’ per la visita: prima la I e II commissione, dopodiché spazio ai soggetti – presenti l’associazione Thyrus, le rappresentanti di Bloom spazio condiviso e Proscenium centro formazione danza – interessati per l’eventuale gestione. Posizionate nel contempo le telecamere per la videosorveglianza.