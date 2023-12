Terni, piazza del Mercato: giovani filippini ci provano con un aperisushi bar

di S.F.

Aprire un’attività in centro all’interno della Ztl e per di più in un’area che, a stretto giro, sarà al centro di un ampio restyling con tutte le conseguenze del caso. A A Terni in termini di commercio c’è ancora chi punta su piazza del Mercato: depositata mercoledì un’istanza di apertura al Suape riguardante i locali all’angolo con largo Liberotti. Si tratta di un gruppo di giovani filippini con a capo il 30enne Junior: è in arrivo una ‘scommessa’ commerciale con un aperisushi bar. Magari in vista del restyling dell’ex mercato coperto – salvo ulteriori ritardi, se ne parla da gennaio e per il completamento i tempi giocoforza non saranno brevi – e dell’auspicio che questa zona del centro possa riprendere un po’ di ‘vita’ dopo le varie segnalazioni ed i disagi evidenziati negli ultimi anni. Tentativo in partenza nel mese di gennaio.

