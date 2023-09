Terni, stop ‘formale’ per VivoGreen. Si attende la ripartenza in via Petroni

di S.F.

«Che fine ha fatto il ‘primo negozio del futuro’ biologico, sostenibile ed eco-friendly?» C’è chi si lo chiede da tempo e chi, da un anno, è in attesa dell’annunciata riapertura. Parliamo di VivoGreen, lo store alimentare privo di casse con sistema Nexi – il primo in Italia per questa caratteristica – aperto a settembre 2020 grazie al progetto didattico ideato dall’ingegnere Davide Milani dell’Itt Allievi-Sangallo e ormai chiuso da oltre un anno: il tema risalta fuori perché la cessazione/sospensione dell’attività è stata formalmente depositata due giorni fa, il 21 settembre.

SETTEMBRE 2021, L’ANNO DI VIVAGREEN: 2.256 CLIENTI TESSERATI

LA LIAISON CON LE SCUOLE PER MURALE, DIVISE E CIBO

L’annuncio e il silenzio

Bene, cosa è successo dopo la prima fase di lancio con nove persone assunte e l’esposizione nazionale del progetto? VivoGreen nell’aprile del 2022 rende nota la chiusura del locale in vico San Procolo e, al contempo, avvisa i clienti che il negozio riaprirà con un nuovo franchising: «Torniamo presto!». Trascorrono un paio di mesi ed arriva l’ufficialità dell’apertura del nuovo spazio in via Petroni 36, all’interno della Ztl vicino via Fratini, per il settembre 2022. Risultato? Stop, non ci sono ulteriori aggiornamenti.

DICEMBRE 2019, IL PROGETTO VIVOGREEN-ITT

Che succede?

Da quanto appreso ci sono state alcune problematiche – non difficile da immaginare ovviamente – nel passaggio al nuovo franchising. Saltato tutto? A quanto pare no, fatto sta che per il momento nel locale individuato in via Petroni c’è ancora un bel po’ da sistemare. Nel mezzo, il 18 ottobre 2022, al Suape è stata depositata un’istanza per il subingresso in vico San Procolo con iter – gestito dal dirigente Paolo Grigioni – finito positivamente. L’auspicio, come per tutte le attività commerciali, è che si possa concretizzare la ripartenza a stretto giro.