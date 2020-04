Terni, chiusa la gara per le 4 velostazioni

di S.F.

Una nuova società del frusinate – come accaduto per la pista ciclabile in via Lungonera Savoia – pronta ad entrare in azione a Terni. In attesa dell’efficacia post verifica dei requisiti generali, il Comune ha aggiudicato in via definitiva i lavori per la realizzazione delle quattro velostazioni in largo Frankl, vocabolo Staino, parcheggio stazione ferroviaria e largo Micheli: la gara, avviata nella prima settimana di febbraio, si è conclusa con il via libera alla Edil Pi.Ma. Srl di Monte San Giovanni Campano, vincitrice con un ribasso che ha sfiorato il 28%.

LA GARA PER LE VELOSTAZIONI

I lavori

Erano state quindici le società invitate dal Comune a partecipare – procedura negoziata – e di queste in otto si erano fatte avanti. Due esclusioni immediate per motivi tecnici e l’offerta migliore per ribasso della Edil Pi.Ma.: l’importo di aggiudicazione è così fissato a a 261 mila euro che, aggiungendo l’Iva, sale fino a 288 mila. La progettazione esecutiva è a firma dell’Rtp M.I. Arch studio con Silvano Gismondi, Luca Calzuoli, Giulia Malatesta e Giuseppe Caracciolo, affidata con altro bando nella seconda metà del 2019. Lavori da ultimare entro 257 giorni consecutivi. I posti a disposizione per singola velostazione sono 54.