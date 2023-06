Terni: coltellate nella notte a Marmore. Procura e Arma ricostruiscono i fatti e chiudono il cerchio

La procura di Terni, nella persona del pm Barbara Mazzullo, ha concluso le indagini in merito ai gravi fatti accaduti nella notte fra il 5 e il 6 ottobre scorsi nella zona di Marmore: una violenta rissa fra tre persone a colpi di coltello e spranghe fra tre soggetti originari del Marocco, in seguito alla quale uno di loro, 24enne, aveva riportato ferite da arma da taglio all’emitorace anteriore e posteriore, tali da rendere necessario un intervento chirurgico d’urgenza che gli aveva salvato la vita. Gli altri due coinvolti, un 20enne e un 26enne, sono indagati per tentato omicidio: il primo per aver colpito il 24enne – anche lui indagato per lesioni personali – a sprangate sulla testa, il secondo per averlo accoltellato. Il giovane ferito era stato poi condotto in ospedale da due persone, successivamente dileguatesi, e le indagini dei carabinieri del Nor della Compagnia di Terni erano partite immediatamente. Dopo il 24enne, in ospedale era arrivato – autonomamente – anche il 20enne con ferite da arma da taglio al braccio sinistro. Le indagini dell’Arma e della procura hanno fatto emergere che i tre si conoscevano e che erano stati protagonisti della violenta lite. Il 24enne, su cui pendono le contestazioni meno gravi, è assistito dall’avvocato Francesco Mattiangeli del foro di Terni, mentre gli altri due sono difesi dagli avvocati Alessandro Liurni (il 20enne) e Stefano Gambini (il 26enne). Ora avranno venti giorni per depositare memorie e chiedere di essere sentiti. Dopodiché la procura chiederà, eventualmente, il rinvio a giudizio con successiva fissazione dell’udienza preliminare.

Condividi questo articolo su