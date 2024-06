Terni: completata l’opera al centro di piazza Tre Monumenti

Può dirsi conclusa la realizzazione delle tre opere in travertino poste al centro della rotatoria di piazza Tre Monumenti, a Terni. Un intervento di riqualificazione originato dal concorso di idee del Lions Club Terni Host, con il progetto vincitore messo a disposizione della città, poi avviato dalla giunta Latini nell’ambito del Piano periferie e che l’attuale amministrazione ha completato. Il richiamo dell’opera è non solo ai ‘tre monumenti’ a cui fa riferimento il nome della piazza, ma anche a tre imperatori romani legati al territorio ternano e narnese. L’intervento non è l’unico di rigenerazione atteso in questa parte di città: è prevista la creazione di uno spazio pedonale e di piccoli spazi urbani legati anche a servizi informativi e turistici.

