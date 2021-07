Terni, con l’auto contro la fermata del bus di via Turati

Incidente stradale nella prima mattinata di sabato, intorno alle ore 7, in via Filippo Turati a Terni. Un ragazzo di 24 anni al volante di una Fiat Panda, ha perso il controllo del veicolo – forse per una banale distrazione – finendo contro la fermata dell’autobus. Fortunatamente il giovane non ha riportato conseguenze serie, a differenza dell’auto e della fermata, entrambe danneggiate. Sul posto per i rilievi di rito e ricostruire la dinamica del sinistro, sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni con personale del nucleo radiomobile.

