Terni, concorso polizia Locale: fissate le nuove date

di S.F.

Dalle nuove autorizzazioni per le graduatorie di altri enti – procedura di manifestazioni di interesse per arrivare alle 20 assunzioni degli istruttori di vigilanza per il 2024 – al concorso, ulteriore novità per la polizia Locale di Terni. La direzione risorse umane di palazzo Spada ha fissato le date per le tre prove previste che, come noto, erano ‘congelate’ dal mese di marzo.

ASSUNZIONI 2024: IL COMUNE PESCA DA ALTRE GRADUATORIE, ECCO LE SCELTE

3 GIUGNO 2024, PRIMI RINFORZI DA ALTRE GRADUATORIE

APRILE 2024, LE PRIME GRADUATORIE UTILIZZATE PER LE ASSUNZIONI

Si inizia dalla prova fisica per i candidati ammessi il 27-28 giugno e il 2 luglio all’aviosuperficie Alvaro Leonardi. Poi si proseguirà con la prova scritta il 3, 4 e 5 settembre, quindi l’orale l’11, il 12 e il 13 settembre. In quest’ultimi due casi i candidati si ritroveranno al centro multimediale e, per lo step finale, in biblioteca comunale. Da ricordare che i vincitori saranno assunti a partire dal 2025.