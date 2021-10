Palazzo Spada Terni, controllo e uscierato: tocca alla Sl Sicurezza

di S.F.

Registrazione contabile dell’aggiudicazione efficace e partenza del servizio in arrivo. Battute conclusive per la procedura di gara per l’affidamento del servizio ausiliario di portineria, uscierato e controllo degli accessi di palazzo Spada: novità in tal senso dal 1° novembre quando, salvo contrattempi con l’iter, ci sarà il via libera.

C’è la Sl Sicurezza srl

Per ora la società romana non ha ancora ricevuto – via Mepa – la comunicazione di aggiudicazione efficace che, da quanto si apprende, è prevista a stretto giro dopo la registrazione contabile. La Sl Sicurezza si è aggiudicata l’appalto valido per 17 mesi con un’offerta di poco inferiore ai 54 mila euro: tra due settimane è previsto l’arrivo a palazzo Spada di tre persone per la gestione più o meno totale della principale sede comunale. Tra i numerosi compiti assegnati c’è la verifica della corretta osservanza dell’utilizzo della struttura, l’assistenza al pubblico, il controllo delle vie di fuga, l’attività di sorveglianza telecamere, l’allestimento ed il ripristino delle sale e la custodia della chiavi.

L’educazione

Come noto tra i passaggi più particolari del capitolato d’appalto c’è quello riguardante l’atteggiamento del personale in questione: comportamento corretto ed educato e provata riservatezza da garantire. L’allontanamento e la risoluzione contrattuale ci sarà eventualmente in caso di «contegno abitualmente scorretto da parte verso gli utenti» e «grave danno all’immagine dell’amministrazione comunale».