Movida e sicurezza a Terni: sei nuove telecamere in arrivo

Il controllo della movida per motivi di sicurezza e per il contenimento del covid-19. Due aspetti più volti attenzionati negli ultimi mesi dalla questura e dal Comune di Terni: in città sono in arrivo sei nuove telecamere – 42 quelle attuali – per integrare il sistema di videosorveglianza in alcune delle aree centrali più frequentate.

TERNI, IL PROGETTO ‘diverTIAMOci’ PER MOVIDA E DECORO

La relazione e le scelte

Nelle scorse settimane è stato istituito un gruppo di lavoro specifico per studiare il da farsi. Al termine degli incontri ne è uscita una relazione conclusiva con l’indicazione dei luoghi su cui porre l’attenzione e posizionare le telecamere: si tratta di largo Villa Glori all’angolo con corso Tacito, l’ex foresteria dal lato di piazza Tacito, piazza dell’Olmo all’angolo con la palazzina Struzzi, via Cavour di fronte all’archivio di Stato, via I° Maggio all’altezza della fermata autobus e infine piazza Tacito (marciapiede in direzione viale della Stazione). Per ora palazzo Spada ha dato il via libera all’installazione di sei – 1.250 euro ciascuno – pali zincati. Per quel che concerne le tempistiche, due dovrebbero essere attivate entro la fine di agosto (in zona movida), le altre nel mese di settembre.