Terni, misure Covid: il progetto pilota del Campitello

Un progetto pilota per prevedere le eventuali criticità prima dell’avvio delle attività sportive. A metterlo in piedi in periodo Covid-19 è la Polisportiva Campitello: già dalla seconda metà di agosto un gruppo limitato di squadre ha avviato la preparazione atletica allo stadio ‘Cicioni’.

L’accesso agli impianti e le misurazioni

Diverse le precauzioni della società rossoblù: «Per l’accesso del pubblico agli impianti sportivi è stato previsto un percorso obbligatorio di accesso ed uscita, la misurazione della temperatura e la mascherina obbligatoria. In tribuna sono stati predisposti indicatori sui posti a sedere per il distanziamento. Per quanto riguarda atleti e staff è stato previsto l’accesso esclusivo lato palatennistavolo ed un registro delle presenze su cui riportare anche la temperatura misurata all’ingresso. Grazie inoltre – specifica la società – all’alto numero di spogliatoi appena rinnovati ed alla loro ampiezza, è stato possibile predisporre una turnazione del loro uso senza sovrapposizioni di squadre e con percorsi di accesso obbligati. Al termine di ogni allenamento gli ambienti vengono poi accuratamente sanificati. Per ulteriore scrupolo è stato eseguito un test sierologico presso l’impianto agli atleti della 1° squadra e juniores che verrà ripetuto nelle prossime settimane».