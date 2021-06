Terni, dà di matto in via Lanzi: fermato dalle forze dell’ordine

Brutte scene nella prima serata di domenica in via Luigi Lanzi, a Terni, cuore della ‘movida’ cittadina. Un giovane che si trovava nei pressi di un locale, ha iniziato – per motivi in corso di accertamento – a dare in escandescenze, tirando bottiglie e bicchieri contro i presenti ed anche verso il titolare di un esercizio. Scene avvenute di fronte a numerose persone, spaventate, comprese famiglie con bambini. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale, della polizia di Stato ed i carabinieri. Il soggetto – che ha 20 anni – è stato individuato, bloccato e quindi condotto in questura per gli accertamenti ed i provvedimenti del caso. Nell’accaduto non sarebbe rimasto ferito nessuno. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe discusso con il barista e, all’arrivo della municipale, si sarebbe rifiutato di esibire i documenti. Da lì la discussione si è accesa fino a degenerare.

Articolo in aggiornamento