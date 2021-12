Terni, defibrillatore in piazza Solferino: fotogallery Mirimao

La rimozione del vecchio maxi schermo c’era stata a fine luglio ed a distanza di cinque mesi ecco l’inaugurazione del nuovo defibrillatore automatico esterno posizionato in piazza Solferino, nel centro di Terni. Giovedì mattina c’è stato lo svelamento ufficiale con i rappresentanti del Comune di Terni (l’assessore Giovanna Scarcia), Lions Club ‘Terni dei Naharti’ (la presidente Simonetta Centurione e il consigliere Cesare Cesarini) e Mediolanum (rappresentata da Pierluigi Zuccari). L’atto di giunta per questo obiettivo era stato firmato nel dicembre del 2018. Sul posto è stato anche effettuata una dimostrazione per far vedere come utilizzare lo strumento in caso di necessità. Il progetto/service del Lions Club ‘Terni dei Naharti’ avviato tre anni or sono, comprende l’installazione di altri due defibrillatori: in piazza Tacito e in piazza dell’Olmo.

