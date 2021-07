Via il maxischermo nel centro di Terni. Sarà installato un Dae

Divieto di sosta tra piazza Europa e piazza Solferino per un giorno, venerdì 30 luglio. L’avviso è già stato posizionato e riguarda la rimozione del pannello/maxischermo ormai in disuso da tempo dal lato di via Garibaldi: una volta completata la rimozione sarà installato un defibrillatore automatico esterno, come concordato con il Lions club San Gemini nel dicembre 2018 con uno specifico atto di giunta per la sponsorizzazione. «Un altro monumento al degrado, all’abbandono e alla sciatteria che viene rimosso. Felice di aver promosso questa richiesta. Bastai pensare che inutile e non funzionante è stato lì per più di 20 anni», esulta il consigliere comunale di Terni Civica Michele Rossi.

