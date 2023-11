Terni di nuovo ‘mondiale’ grazie a Fabrizio Pagani: oro e record del mondo

Terni di nuovo ‘mondiale’ grazie a Fabrizio Pagani, l’apneista plurititolato che in terra veneta – a Lignano Sabbiadoro – ha conquistato un altro trionfo in occasione del campionato iridato di apnea e nuoto pinnato per disabili (freediving and finswimming parasport world championship). La competizione si è svolta sotto l’egida della confederazione mondiale attività subacquee e ha visto l’atleta umbro ottenere il 1° posto nella specialità dinamica con pinne e record del mondo di categoria. Più un argento nella rana: «Il sogno che diventa realtà. Purtroppo – le sue parole – proprio in questi giorni accuso una forte labirintite che mi ha destabilizzato ma non mi ha fermato e ho dato il meglio che potevo in queste condizioni».

