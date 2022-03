Euro Sport Club Terni, podi e soddisfazioni in terra perugina

I disagi non mancano per gli allenament ma, al contempo, ci sono numerose soddisfazioni per l’Euro Sport Club Terni. Le giovanissime atlete della società ternana sono state protagoniste nel weeekend a San Mariano (Perugia) per il tradizionale trofeo umbro di pattinaggio artistico organizzato dalla Uisp regionale: nella manifestazione che rientra nell’ambito del trofeo nazionale Uga – finale nazionale a Bologna prevista per giugno – sono stati diversi i podi conquistati dalle sportive allenate da Francesca e Giulia Galassini: «Tutte hanno ottenuto un ottimo risultato agonistico». Ciò – sottolinea l’Euro Sport Club – nonostante «gli allenamenti si siano svolti solo all’aperto nello spazio sportivo di via Irma Bandiera, con i limiti e i disagi del periodo invernale. Devo, comunque ringraziare il Comune di Terni, che permette di allenarsi in un impianto aperto ma comunque coperto, dove l’attività non si è mai fermata, ma solo rallentata», le parole del presidente Carlo Danieli.

Condividi questo articolo su