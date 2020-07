Terni, due adolescenti morti: indagini ad una svolta

Doppia, enorme, tragedia a Terni, nella prima mattinata di martedì, per la scomparsa di altrettanti adolescenti ternani, trovati senza vita dai propri familiari. Si tratta di due ragazzi originari di Terni, un 16enne residente nella zona di Villa Palma ed un 15enne del quartiere di San Giovanni. Entrambi giacevano nei rispettivi letti – sarebbero morti nel sonno – e i sanitari intervenuti, poco dopo le ore 8.30, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sull’accaduto sono in corso indagini a tappeto da parte dei carabinieri del comando provinciale di Terni e della procura della Repubblica, attraverso il pm di turno Raffaele Pesiri.

Indagini a tappeto

Da quanto appreso i due ragazzi si conoscevano ed avevano trascorso del tempo insieme, anche giocando a calcio nel campo da calcio adiacente la chiesa di San Valentino, sia nel pomeriggio che nella serata di lunedì. Poi erano rientrati nelle rispettive case, intorno alle ore 23, per andare a dormire. In queste ore l’Arma, attraverso il Reparto operativo, il Nucleo investigativo e il comando Compagnia, sta identificando e sentendo gli amici dei due giovani per capire tutto sulle ultime ore trascorse insieme a loro, chi abbiano incontrato, visto o frequentato.

La prima ipotesi

Le due morti non sarebbero legate ad iniezioni ‘letali’ – a determinarne con precisione le cause saranno gli esami autoptici e tossicologici che verranno disposti – ma, certo, la coincidenza fa sospettare agli inquirenti che i due adolescenti possano aver assunto, probabilmente bevuto, qualcosa insieme. Anche per questo lo sforzo investigativo è totale. Non a caso il comando provinciale dell’Arma di Terni, in una nota afferma che «sulla scorta delle prime risultanze raccolte sul posto, il decesso dei due minori, molto amici fra loro, potrebbe essere collegato all’assunzione di sostanze droganti».

Un dolore profondo

Sconvolti i genitori, i familiari e gli amici dei due ragazzi – entrambi studenti e che conducevano una vita del tutto normale, non diversa da quella di tanti altri coetanei – che martedì mattina, di fronte alle terribili notizie, hanno raggiunto le abitazioni dove si erano da poco consumate le tragedie. Tante lacrime, dolore e anche rabbia per due giovani vite spezzate in piena estate e che lasciano la città ad interrogarsi su cosa stia accadendo. A sé stessa, alle sue famiglie ed ai suoi ragazzi.

Passi avanti

Con il passare delle ore l’attenzione degli uomini dell’Arma, fondate anche sulle testimonianze raccolte, si sarebbero concentrate su un soggetto – al momento solo sospettato di aver avuto a che fare con i due giovani, nella serata di lunedì – interrogato dagli stessi militari nel primo pomeriggio di martedì presso il comando di via Radice. L’impressione è che nel corso della giornata possano emergere novità significative.