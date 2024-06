Terni: due gruppi in lite in via Campriani. Arrivano le pattuglie della polizia

Violenta lite – a sfidarsi sarebbero stati due gruppetti di persone – nella zona fra via Campriani e via Fratelli Rosselli, fra viale Brin e Sant’Agnese. Il fatto è accaduto nella prima serata di domenica e diversi curiosi si sono radunati per capire cosa stesse accadendo. Sul posto, le pattuglie della Volante e della polizia Locale, quest’ultime a supporto. Non risultano persone rimaste ferite ma ‘solo’ una nuova situazione di tensione, dopo fatti recenti – come gli atti vandalici – che non hano certo lasciati sereni i residenti.

