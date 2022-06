Terni e il voto 2023: «Il declino non si è fermato». Appello Cittadini Liberi

Condividi questo articolo su

















Un «appello alla città che non si rassegna». Così è stato definito il manifesto che l’associazione Cittadini Liberi di Terni ha lanciato giovedì mattina in conferenza stampa: un passaggio in vista delle elezioni amministrative del 2023 con la presentazione del documento politico-programmatico sottoscritto con tanto di proposte. Un’«Alleanza degli innovatori per il futuro». A spiegarlo nel video è il presidente Marco Sciarrini: «Ci candidiamo costrueno un sistema di alleanze. Riteniamo di completare così un lavoro che svolgiamo da quasi tre anni, di ripensamento e per il futuro della città. Il giudizio politico è che, pur cambiando il colore delle giunte che governano, non si è intaccato il declino della comunità. Declino economico, sociale, culturale e demografico, i giovani se ne stanno andando. La città non è in grado di attrarre nuove energie», il suo pensiero in sintesi.

