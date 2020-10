Terni: Emma, ginnasta in erba, spicca il volo

di A.T.

Ha soli 11 anni ma le idee chiare e una forte determinazione. Emma Gubbiotti, originaria di Terni, è stata l’unica ginnasta umbra a partecipare alle gare interregionali di ginnastica artistica lo scorso 10 ottobre, qualificandosi per la finale nazionale e raggiungendo un buonissimo diciottesimo posto. «Ha iniziato quando aveva soli 5 anni con la società Ginnastica Terni – racconta la mamma Elisa – ora ne ha 11 e vive a Civitavecchia dal lunedì al sabato per frequentare un’accademia, la Ginnastica Civitavecchia, che vanta squadre di serie A e atlete della nazionale italiana». Da giugno Emma lavora tutti i giorni, tutto il giorno, per crescere e migliorare come atleta: un sogno diventato realtà. All’ultima gara, ha raggiunto un 18° posto pur essendo giovanissima e con soli quattro mesi di allenamento alle spalle. «Ora vive a Civitavecchia con altre atlete che vengono da fuori. Due volte a settimana si allena solo il pomeriggio mentre le rimanenti tre volte si allena sia mattina che pomeriggio, per un totale di sette ore giornaliere. Dati gli orari di allenamento, frequentano una scuola privata così da conciliare sport e istruzione». Non sarebbe arrivata dov’è oggi se la scuola e le sue allenatrici, Ginevra Giorgetti e Sofia Cordiani, non l’avessero spinta verso il grande passo: «Ginnastica Terni si è sacrificata per far crescere questa bambina – conclude la mamma -, essendo l’atleta di punta potevano farla rimanere e invece si sono resi conto delle sue potenzialità e l’hanno lasciata andare»