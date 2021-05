Terni: evade dai domiciliari e tampona carabiniere. Fugge, dà di matto e lo arrestano

È sottoposto agli arresti domiciliari ma nel tardo pomeriggio di domenica ha pensato bene di uscire di casa, salire in auto e tamponare l’auto di un carabiniere che stava tornando a casa dopo il lavoro. Per poi fuggire. Quest’ultimo fatto è accaduto intorno alle 19.30 in viale Cesare Battisti, a Terni.

Una furia

Il soggetto è stato presto riconosciuto. Di lì a poco i colleghi del militare tamponato, in particolare quelli del Nor della Compagnia di Terni, erano già a casa sua. Ma lì, dopo aver negato ogni contestazione, ha iniziato a sferrare calci e pugni contri i carabinieri, costretti anche a rivolgersi alle cure del pronto soccorso. Alla fine il soggetto – il 35enne ternano A.C., ampiamente noto alle cronache – è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, evasione, lesioni aggravate e danneggiamento. Dulcis in fundo, una volta condotto presso il comando dell’Arma di via Radice, ha anche colpito con un calcio un armadietto metallico, finito contro il monitor di un computer. Ora si trova in carcere.