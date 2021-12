Coordinatori vigilanza polizia Locale Terni: chiuso il concorso, gli idonei sono 12

di S.F.

Giovedì la parola fine al concorso per gli istruttori di vigilanza, venerdì lo step conclusivo per i coordinatori di categoria D. Poco dopo le 18.30 la commissione esaminatrice ha terminato le valutazioni per l’iter utile all’assunzione a tempo indeterminato di cinque persone, una delle quali – almeno in teoria – entro il termine del 2021 come prevede il piano triennale approvato e aggiornato in giunta: gli idonei in seguito all’orale odierno sono dodici, ‘tagliati’ in cinque. Le ammissioni alla prova preselettiva iniziale erano stati 129.

La commissione

Per quel che concerne la commissione esaminatrice la presidente è la stessa del concorso per gli istruttori di vigilanza (categoria C), vale a dire la comandante della polizia Locale di Terni Gioconda Sassi; con lei il dirigente all’ambiente di palazzo Spada Paolo Grigioni e l’ex coordinatore – in pensione dal 1° aprile scorso – della polizia Locale di Roma Capitale, Antonello Di Paolo, con Luca Brunelli a fungere da segretario. A collaborare nell’iter anche Emiliano Catozzi e Giuseppe Lucentini, rispettivamente direttore tecnico e numero uno delle attività motorie Ceffas (coinvolti per le prove fisiche con i 66 ammessi, l’ultima in ordine di tempo il 2 dicembre per una sessione di recupero).

L’esito, ci sono anche due 30

Gli idonei al termine del concorso sono – in ordine alfabetico – Francesca Bellucci (29 all’orale e 22 allo scritto), Danila Camaiani (24+24), Stefano Cari (28+24), Lucia Cavalieri (28+23), Marco Conocchia (26+22), Claudia Fiorentino (30+24), Simone Leonardi (22+21), Silvia Leoni (23+ 24), Caterina Massarini (30+24), Mariarosaria Nardella (26+26), Nicola Perugini (30+25) e Francesco Spinelli (25+21). Per quel che concerne i titoli la migliore è la Cavalieri (3), seguita da Nardella (1,9), Conocchia (1,7) e Cari (1,5). In estate c’è stata una ‘correzione’ del bando per specificare che un’assunzione è per il 2021, tre nel 2022 e la restante nel 2023. Non è escluso che una sorta di presentazione ufficiale dei sette nuovi (sei istruttori di vigilanza ed un coordinatore) possa avvenire in occasione delle celebrazioni di San Sebastiano, patrono della polizia Locale, in programma giovedì 20 gennaio. Salvo sorprese per quella data i rinforzi saranno attivi.