Le Olimpiadi di Parigi si avvicinano e per Alessio Foconi nel contempo c’è un nuovo argento mondiale in coppa. Il fiorettista ternano ha conquistato la seconda piazza a squadre in compagnia di Tommaso Marini, Filippo Macchi e Guillaume Bianchi: gioia anche ad Hokg Kong, dove gli azzurri sono stati battuti solo dai padroni di casa per 45-41. In precedenza l’Italia aveva eliminato 45-44 l’Ucraina, quindi Egitto (45-42) e, in semifinale, la Cina (45-37).

Condividi questo articolo su