Fontana piazza Tacito, il lavoro sui mosaici va avanti – Il video

Proseguono i lavori – nella fattispecie si tratta della VI° fase del recupero – sul posizionamento dei nuovi mosaici preparati dal Raggruppamento Zodiaco (Carla Tomasi rl, Studio Crc di Paolo Pastorello e la ditta Anna Borzomati) per la fontana di piazza Tacito sulla base degli originali di Corrado Cagli. Sei pannelli/segni sono stati ultimati. Dalla sede della Provincia – si ringrazia per la possibilità concessa il responsabile dell’ufficio stampa Massimiliano Cinque e l’energy manager di palazzo Bazzani, Marco Androsciani – si può vedere bene lo stato dell’arte.

LUGLIO 2019, SI INIZIA L’OPERA DI RIQUALIFICAZIONE. I PIANI CAMBIERANNO

FONTANA PIAZZA TACITO, LO STANZIAMENTO SALE: 1,1 MILIONI DI EURO

I PROBLEMI PER IL COVID. MA NON SOLO

LUGLIO 2016, OLTRE 1.000 GIORNI A VUOTO: LA STORIA DI UNA VICENDA SURREALE

INTANTO TEMPI ALLUNGATI PER LA FONTANA DI PIAZZA EUROPA

Gli ultimi affidamenti: Casoria, Avigliano e Terni



Di lavoro da fare – al netto dei mosaici, ci sono anche gli altri aspetti da curare – ne resta parecchio. In tal senso palazzo Spada di recente ha affidato due ulteriori mini appalti: per quel che concerne la IV° fase c’è stata l’aggiudicazione a favore della MFP Tecnologia srls di Casoria (Napoli) per la fornitura e posa in opera del nuovo motore della pompa principale dell’impianto idraulico (oltre 7 mila euro, Iva compresa). In più è arrivato il via libera all’intervento di carotaggio per la rimozione delle basi portanti delle colonne del castello alla Demco System di Avigliano Umbro (poco meno di 4 mila euro). Infine – si torna alla VI° fase – c’è stata il semaforo verde per il ripristino dei giunti di dilatazione attraverso la sostituzione con un sistema impermeabilizzante sulle superfici in pendenza: oltre 12.500 euro alla Edil Restauri srls di Terni.