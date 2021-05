Terni, senza biglietto e con vestiti falsi: la Polfer lo denuncia

In viaggio senza biglietto su un treno regionale veloce Roma-Foligno, si è rifiutato di acquistarlo. Poi, una volta identificato dalla polizia ferroviaria di Terni, è stato trovato con numerosi capi di abbigliamento, di noti marchi, evidentemente contraffatti. Ha creato decisamente un po’ di scompiglio a bordo del convoglio, un cittadino di 45 anni della Costa d’Avorio, fermato e denunciato dalla Polfer per il possesso della merce falsificata. A richiedere l’intervento degli agenti è stato il capotreno, visto che l’uomo si è inizialmente rifiutato di regolare la sua posizione di viaggiatore. Una volta giunta la pattuglia sul posto, identificato e regolarizzato, ha destato sospetto il borsone di grandi dimensioni in suo possesso, all’interno del quale sono stati scoperti i capi di abbigliamento contraffatti.

Condividi questo articolo su