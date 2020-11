Terni, fontana Tacito: smontaggio ‘castello’

Doppio sopralluogo e novità per i lavori di recupero della fontana di piazza Tacito a Terni. Questa volta non riguarda la VI° fase legata alla superficie musica, bensì al ‘castello’: «Lo smontaggio, funzionale alla sua ricostruzione, è finalmente – informa l’assessore ai lavori pubblici Benedetta Salvati in merito – iniziato e per fine dicembre è previsto il riposizionamento del nuovo». L’intervento è finanziato da Pac2000 dopo una trattativa scattata nei primi mesi del 2019 per circa 170.000 euro. Check anche per la realizzazione della scala e del corridoio di acceso al vano tecnico.

MAGGIO 2019 LA TRATTATIVA CON PAC2000 PER LA RICOSTRUZIONE DEL ‘CASTELLO’

OTTOBRE 2019, L’ATTESA PER IL ‘CASTELLO’

ALTRI 107.000 EURO PER LA VI° FASE: CANALINA E SEDUTA LAPIDEA

LUGLIO 2019: «TRA UN ANNO CANTIERE FINITO». POI COVID E GUAI