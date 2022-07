Terni Footall Club, c’è una nuova società sportiva dilettantistica

C’è una nuova società sportiva dilettantistica nel territorio ternano. Si tratta della Asd Terni Football Club, nata da un’idea dell’ex Fera Antonio Cardona e che vede nel ruolo di presidente Maurizio Santini.

L’evoluzione

La neonata società si presenta così: «Il futuro trae origine dal passato, il Terni Football Club è l’evoluzione di una delle realtà sportive dilettantistiche più importanti della storia ternana: la Terni Est Soccer School. Divertimento, disciplina, sacrificio, educazione, moralità e spirito di gruppo sono alcuni dei capisaldi sui quali si basa la mission di questa nuova realtà che ambisce a diventare con il proprio vivaio, un punto di riferimento per il panorama nazionale.

Rinnovare dalle fondamenta è l’obiettivo, iniziando dal rebranding della vecchia società per creare un nuovo brand identity. Siamo partiti dal nome: Terni Football Club è un rimando alle origini del calcio in città. Nel 1920 la prima squadra a scendere in campo, al Foro Boario (luogo nel quale si disputavano le partite), con la maglia rossoverde a strisce verticali è stata proprio la Terni Football Club. Un nome storico, leggendario, abbinato ai colori della nostra città. Da qui la scelta, una conseguenza del primo passo: anche questa nuova versione del Terni Football Club vestirà il rossoverde».

L’inizio

«Da oggi iniziamo – spiega Santini – a scrivere una nuova pagina della storia del calcio dilettantistico in città e in Umbria. La Federazione ha dato il via libera definitivo per l’utilizzo del nuovo logo, dei nuovi colori sociali e del nuovo nome. Siamo onorati di poter vestire i colori rossoverdi che accomunano da sempre tutti noi e che molti, della nostra grande famiglia, hanno avuto il privilegio di difendere nel mondo dei professionisti. Terni Football Club non è soltanto il rebranding di una società che ha fatto scuola in Umbria, ma il primo tassello di un progetto ambizioso a più ampio spettro che verrà presentato nelle prossime settimane». Le partite casalinghe saranno ospitate in via Vulcano: è qui che si è svolto il primo Inter summer camp che ha coinvolto in tutto 120 bambini.