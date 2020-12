Terni, frode online da 3 mila euro: denunciati due napoletani

Una frode informatica – questo il reato per il quale sono finiti nei guai – da circa 3 mila euro ottenuti con un raggiro online lo scorso 19 giugno. A distanza di mesi i carabinieri del comando stazione di Papigno hanno individuato e denunciato in stato di libertà i responsabili della truffa a danno di un 61enne ternano: si tratta di due uomini – entrambi nati e residenti a Napoli – di 25 e 38 anni, titolari del conto corrente dove è affluito il denaro. La vittima aveva pagato per una transazione per poi essere reindirizzato in una pagina simile a quella della sua banca: è qui che aveva inserito i suoi dati personali per l’accesso, gesto che ha consentito ai malviventi di eseguire alcuni bonifici in proprio favore. L’operazione dei militari è stata portata a termine nel pomeriggio di lunedì.

