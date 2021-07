Terni, ‘furbetti’ reddito cittadinanza: quattro denunce e revoca

‘Furbetti’ del reddito di cittadinanza, ci risiamo. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro del comando provinciale di Terni ne hanno stanati altri quattro grazie ad un controllo incrociato con l’Inps: nei guai sono finiti tre cittadini di origini romene che avevano attestato falsamente di essere residenti a Montecastrilli da almeno 10 anni ed un italiano, quest’ultimo per aver omesso di dichiarare di essere sottoposto ad una misura cautelare. Per tutti è scattata la denuncia penale e la revoca del beneficio con efficacia retroattiva: c’è da restituire una somma complessiva di 65 mila euro, vale a dire la cifra percepita in modo illecito nel corso del tempo. Per ulteriori sette soggetti è scattata la sospensione del reddito di cittadinanza in quanto destinatari di condanne o misure cautelari.

