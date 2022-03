Sottopasso troppo basso o furgone troppo alto? Nel dubbio, meglio non passarci. Problema che il conducente del mezzo da lavoro – un furgone – che sabato pomeriggio stava transitando in via del Germano, nel quartiere di borgo Rivo a Terni, forse non si è posto. Risultato: danni al veicolo e pure al materiale trasportato, nella fattispecie acquari. A parte ciò, non si sono registrate problematiche per la viabilità e per l’infrastruttura, così l’intervento delle forze dell’ordine non è servito.

