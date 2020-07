Terni, giovani morti: sabato le autopsie

L’incarico formale è previsto per venerdì mattina alle ore 10 presso la procura di Terni e le autopsie sulle salme del 16enne Flavio e del 15enne Gianluca, i due ragazzi ternani trovati senza vita martedì mattina dai familiari, deceduti nel sonno forse a causa di un mix di sostanze droganti, verranno eseguite entrambe nella giornata di sabato presso l’ospedale di Perugia.

Ad occuparsi degli esami saranno il medico legale Massimo Lancia e Paola Melai, responsabile del laboratorio di tossicologia forense dell’istituto di medicina legale di Perugia. L’esame autoptico prevede infatti il prelievi dei liquidi e degli organi, per consentire al tossicologo – la dottoressa Melai – di analizzare eventuale presenza e distribuzione di sostanze tossiche nei corpi dei due ragazzi. La stima per avere risultati certi, in ordine alle cause del decesso di Flavio e Gianluca, è che occorrano fra le due e le tre settimane. Al ternine dell’esame autoptico, in assenza di ulteriori necessità da parte degli inquirenti, le salme verranno restituite ai familiari per il successivo rito funebre.