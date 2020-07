Terni: «Grazie all’Arma ed agli amici dei due ragazzi morti»

«Io ringrazio l’Arma dei carabinieri perché ha dimostrato straordinario intuito investigativo e conoscenza del territorio, trovando subito la direzione giusta. Ma ringrazio anche i giovani che, se da un lato mi preoccuano, dall’altro hanno dimostrato sincerità, chiarezza e ci hanno aiutati indirizzandoci e restringendo il campo di azione della procura». Mercoledì mattina il procuratore capo Alberto Liguori, insieme al sostituto Raffaele Pesiri ed all’Arma ternana – presenti il comandante del reparto operativo Stefano Verlengia, della compagnia di Terni Alessio Perlorca e del nucleo operativo e radiomobile Mirco Marcucci -, ha fatto il punto sulle indagini scattate martedì mattina subito dopo il ritrovamento dei due ragazzi ternani – di 16 e 15 anni – morti nei propri letti durante la notte precedente. Indagini a cui, martedì sera, ha fatto seguito il fermo – con l’accusa di ‘morte come conseguenza di altro delitto’, nella fattispecie spaccio di stupefacenti – del 41enne ternano Aldo Maria Romboli, tradotto nel carcere di Terni e ora in attesa di convalida da parte del gip.

«I giovani ne sanno tanto sulla droga»

«Nel tempo abbiamo condotto tante operazioni contro lo spaccio e il consumo di stupefacenti – spiega Liguori – ma, evidentemente, non siamo stati capaci di fare fino in fondo il nostro dovere. Gli amici dei due ragazzi morti ci hanno aiutato sì (ne sono stati sentiti oltre dieci dai carabinieri, ndR) e, parlando con loro, sono emersi aspetti che, come collettività, devono preoccuparci. In primis la loro dimestichezza con il mondo delle droghe. Loro stessi ci hanno aiutato a capire, almeno in parte, cosa avessero assunto i loro amici. Gli esiti degli esami ce lo diranno con chiarezza scientifica, certo, ma l’input è stato importante. Scoprire da loro che la ‘codeina’ dà un colore violaceo, che il metadone è invece biancastro, sono tutti elementi tecnici che i ragazzi hanno nel proprio patrimonio di conoscenze. Giovani di 15, 16, 17 anni che discettano su questi con competenze da addetti ai lavori, fa riflettere e molto».

«Mix assunto a stomaco vuoto»

La domanda che tutti si pongono è come sia stato possibile che due adolescenti in salute siano morti senza che nessuno potesse fare nulla. «Loro di solito si ritrovavano lì al campetto di San Valentino per giocare a calcio, ma lunedì sera stavano male, tanto da vomitare qualcosa di colore biancastro lì al campo. La prima indicazione investigativa era l’assunzione di ‘codeina’ – oppiaceo presente in divrsi farmaci per i quali è necessaria la prescrizione medica, ndR – ma ci è sembrato subito evidente che ci fosse anche altro, come appunto il metadone. Negli anni ‘7o il fenomeno, tipico della tossicodipendenza, della cessione di metadone per avere i soldi con cui acquistare altro stupefacente era già ampiamente noto. Ed è possibile che il metadone, sulla cui provenienza stiamo svolgendo ulteriori verifiche, sia stato venduto ai ragazzi ad una cifra irrisoria e quindi assunto, probabilmente insieme ad altro ed a stomaco vuoto. Sono questi, alcuni dei temi che stamo cercando di sviluppare nel dettaglio».

«I genitori non hanno alcuna responsabilità»

«Penso che la città non vada colpevolizzata, perché situazioni del genere accadono purtroppo ovunque. Chiediamoci piuttosto che cosa fanno i nostri ragazzi. Se a 15/16 mi torni a casa alle due di notte, la domanda ce la dobbiamo porre. Circa le due morti, ciò che vogliamo capire è in effetti come sia stato possibile che due fisici sani abbiano risentito così tanto, fino a cedere. Per certi versi è questo il vero ‘giallo’ che le analisi ci aiuteranno a chiarire. In linea di principio non si può neppure esclude che l’eventuale assunzione di un farmaco in dosi spropositate per due ragazzi di quella età, abbia contributo alla tragedia. Daremo fondo ad ogni energia per arrivare alla verità, anche per i genitori, per lenire pur solo in parte il loro dolore enorme, per fargli capire una volta di più che la colpa non è la loro. Responsabilità genitoriali non ne vedo, sociali invece sì».

Romboli e le indagini

Sul 41enne fermato, Aldo Maria Romboli, il procuratore capo osserva che «abbiamo avuto la fortuna di interagire con il mondo giovanile della zona. Fra l’altro il soggetto vive a San Giovanni ed era già conosciuto dai ragazzi, a cui avrebbe anche in passato offerto ciò che aveva. C’è una covergenza di indicazioni sul sospettato che, comunque, da subito ha avuto un atteggiamento collaborativo. L’intuito dei ragazzi ci ha portato ad effettuare perquisizioni con cui abbiamo trovato ciò che ci aspettavamo di trovare, a partire da un flacone con alcuni residui, presumibilmente quello usato dai ragazzi poi deceduti. Anche per questo il quadro, una volta coerente, ci ha spinti a disporre, con il collega Pesiri, il fermo. Il contenuto, dal colore e dalle indicazioni ricevute, sembrerebbe diverso dalla ‘codeina’. Ma ovviamente aspettiamo il giudizio dei tecnici incaricati». Aldo Maria Romboli era comunque noto come tossicodipendente ma alle spalle non ha precedenti specifici: si contano due Daspo ‘beccati’ allo stadio e una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. La convalida del fermo è attesa per giovedì mattina, mentre le autopsie sulle salme dei due ragazzi sono previste per venerdì a Perugia, una volta affidato l’incarico ai medici legali individuati dalla procura di Terni. Seguiranno i nulla osta che consentiranno ai familari di poter fissare i funerali, per l’ultimo saluto a due giovani volati in cielo troppo presto e assurdamente.

