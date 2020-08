Terni, giunti in città 25 immigrati tunisini

Sono arrivati nella serata di sabato 15 agosto a Terni, ospitati in una struttura dell’associazione San Martino. Si tratta di 25 cittadini tunisini, immigrati, sbarcati in Sicilia nei giorni scorsi. Da quanto si apprende, tutti sono risultati negativi ai tamponi Covid effettuati dall’autorità sanitaria dopo gli sbarchi. La misura prevista, in ogni caso, è quella dell’isolamento fiduciario domiciliare per 14 giorni, come massima precauzione. Per evitare il ripetersi di quanto accaduto nei giorni scorsi, quando una quarantina di connazionali avevano fatto perdere le proprie tracce poche ore dopo essere giunti in Umbria, le autorità – questura e prefettura di Terni in testa – hanno disposto una vigilanza stringente, almeno per le prime fasi della permanenza. Nella stragrande maggioranza dei casi, chi aveva abbandonato la propria struttura lo aveva fatto per raggiungere altri paesi del centro/nord Europa. L’arrivo ‘ferragostano’ di cittadini immigrati a Terni e in Umbria aveva nuovamente scatenato, non più di un paio di giorni fa, polemiche di stampo politico, anti governativo, cavalcate in primis dalla Lega.

