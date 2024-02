Terni, super domenica di sport: oro mondiale per Foconi in Egitto

Trionfo egiziano in coppa del mondo per il team azzurro del fioretto, di scena nel weekend nella competizione de Il Cairo. Nel gruppo non poteva mancare il ternano Alessio Foconi: in compagnia di Daniele Garozzo, Filippo Macchi e Tommaso Marini ha ottenuto l’oro battendo nello scontro decisivo il Giappone. In terra africana anche il maestro Filippo Romagnoli.

L’ARGENTO DI INIZIO ANNO A PARIGI

Il cammino

Gli azzurri hanno iniziato dagli ottavi di finale eliminando l’Austria per 45-22 (il ternano non è sceso in pedana), poi nei quarti il vittorioso confronto con la Polonia (45-31, Foconi protagonista in questa circostanza) ed a seguire il successo sugli Stati Uniti per 45-31 (nessuna stoccata per il ternano). Nel tardo pomeriggio la sfida alla squadra giapponese composta da Kazuki Iimura, Kyosuke Matsuyama, Yudai Nagano e Takahiro Shikine: non c’è storia e per l’Italia arriva una facile affermazione con il punteggio di 45-30. Si chiude così una grande domenica per lo sport ternano dopo il 3° posto di Danilo Petrucci in Australia nel mondiale Superbike.