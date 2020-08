Terni, guardrail e sicurezza: così non va

Non si interviene e la situazione in tema di sicurezza peggiora. Nonostante sia trascorso ormai più di un anno da quell’incidente del 30 giugno 2019 che coinvolse due giovani di Terni, finiti nel ruscello dopo aver perso il controllo dell’auto: il guardrail in vocabolo Macchiagrossa, tra Gabelletta e Maratta, è ancora da sistemare.

MAGGIO 2020, TUTTO INVARIATO

L’INCIDENTE DEL 30 GIUGNO 2019

Lo stato

Di certo non passa inosservato il fatto che i dissuasori nel contempo sono finiti nella vegetazione a lato del ruscello che costeggia la strada. Il guardrail è rimasto nella stessa posizione ed ora è completamento aperto, con solo una rete di fronte a mo’ di ‘protezione’: decisamente troppo poco. Un rischio anche per motociclisti, ciclisti e pedoni.