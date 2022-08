Terni, il 17 settembre ‘Notte bianca dello sport’ in largo Frankl

Un contributo economico ‘straordinario’ di 29 euro – corrispondente al canone per l’occupazione di suolo pubblico per 100 metri quadrati – a favore delle associazioni che parteciperanno all’evento. È ciò che è stato approvato in occasione della ‘Notte bianca dello sport’ a Terni: lunedì pomeriggio è arrivato il via libera per il patrocinio e l’organizzazione dell’iniziativa in programma per sabato 17 settembre dalle 18 alle 24 in largo Frankl, a ridosso del centro cittadino. Si svolgerà in contemporanea con Umbria Jazz weekend.

Di cosa si tratta. Le attività commerciali

Ma qual è l’obiettivo dell’evento? In sostanza promouovere l’attività sportiva come veicolo di inclusione sociale e strumento di socializzazione/benessere. Mirino puntato sulle varie discipline sportive presenti in città, come ad esempio – giusto per citare quelle di maggior successo a livello territoriale – canottaggio, scherma, karate, judo, tennistavolo, pattinaggio, calcio, nuoto, scacchi ecc. Nella serata del 17 settembre ci sarà la possibilità per le attività commerciali di «poter organizzare ulteriori eventi, prevedendo, con successiva ordinanza sindacale, la possibilità di poter prolungare l’orario di apertura delle stesse, nonché di ampliare le occupazioni di suolo pubblico esistenti, ove tecnicamente possibile». Ad occuparsi in prima battuta della procedura è la dirigente ad interim per lo sviluppo economico, Emanuela De Vincenzi.

Il programma da definire e l’avviso

Al momento il programma non è definito. Per farlo ci sarà uno specifico tavolo di confronto con le principali associazioni e società sportive del territorio e con il Coni. Per quel che concerne il contributo di 29 euro (corrispondente a dieci gazebo, si legge, ma è un’indicazione di massima) viene precisato che l’importo potrà cambiare dalla De Vincenzi in seguito all’esatta «individuazione dell’occupazione da parte dei soggetti che richiederanno la partecipazione all’evento». Nei prossimi giorni ci sarà un avviso pubblico ad hoc per raccogliere le partecipazioni.