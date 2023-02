Terni, il centro perde un’altra attività: chiude Equivalenza in via I Maggio

di S.F.

Il deposito dell’istanza di cessazione/sospensione è della giornata odierna, martedì 28 febbraio, ed il cartello di affitto posizionato sulla vetrina lascia pochi dubbi. Terni perde un’altra attività commerciale del centro: fine della storia per la profumeria Equivalenza (un franchising), presente in città – in origine in un’altra sede – dal 2014 e che da diversi anni ha operato al civico 62 di via I Maggio. Da quanto risulta si tratta di una chiusura definitiva, già a partire dalle prossime ore. Non l’unica avvenuta di recente nei paraggi. A pochi passi, in via Goldoni, di recente c’erano stati i saluti del Champion Store: in questo caso la pratica è stata depositata lo scorso 17 febbraio, diversi giorni dopo l’effettivo stop.

