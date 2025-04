di S.F.

Annuncio Pubblicitario

La creazione della cosiddetta hydrogen valley con lo scopo finale «di migliorare la qualità dell’aria riducendo le emissioni, facilitare anche la mobilità, la crescita economica e la sostenibilità ambientale». Il progetto del Comune di Terni è noto da anni – ci sono un bel po’ di fondi ministeriali da spendere in tal senso – e ora c’è il via libera ad un corposo acquisto da quasi 2 milioni di euro. Arrivano gli autobus a idrogeno attraverso un accordo quadro Consip.

IL PROGETTO LIFE3H

2021, TERNI VERSO GLI AUTOBUS AD IDROGENO

Annuncio Pubblicitario

Negli ultimi giorni è stato accertata un’entrata da 5 milioni di euro legati ai fondi del decreto ministeriale del 2020 per l’acquisizione di autobus. Nel corso dell’ultima giunta l’esecutivo Bandecchi ha approvato il progetto con relativo quadro economico per il 2025 e ora si passa alla formalizzazione: in questo caso riguarda due autobus ad idrogeno da 12 metri, la cui stazione di rifornimento sarà realizzata in via Angelini a Maratta.

TERNI, TPL E AUTOBUS: IL PIANO DA QUASI 30 MILIONI

Annuncio Pubblicitario

Il fornitore? La Karsan Europe di Torino che metterà a disposizione due autobus da 1.687 litri di serbatoio ed una capacità massima di 53 posti a sedere. «La maggiore autonomia (sia in alimentazione idrogeno che in alimentazione elettrica) dei mezzi proposti da Karsan garantiscono una flessibilità di utilizzo più ampia del mezzo anche su percorsi di differenti lunghezze», viene specificato.

SETTEMBRE 2023, STAZIONE IDROGENO: PROGETTO IN MANI MARCHIGIANE

L’INDIVIDUAZIONE DELL’AREA IN VIA ANGELINI: IN ARRIVO LA STAZIONE DI RIFORNIMENTO

La società piemontese dovrà consegnarli con termine perentorio entro il 12 dicembre, dopodiché ci sarà la messa in esercizio e la rendicontazione dell’acquisto entro fine 2025. Un singolo mezzo vale 735 mila euro, poi c’è sopra l’Iva, ulteriori attrezzagi per 27 mila euro ed altri costi per 350 mila euro. Firma il dirigente ai trasporti Paolo Grigioni dopo il lavoro istruttorio della responsabile unica di progetto, la funzionaria con elevata qualificazione Marta Frittella. Nel quadro economico generale ci sono anche 2,6 milioni di euro per cinque autobus da 12 metri ad alimentazione elettrica e 518 mila per uno singolo da 9,5 metri (sempre elettrico).