di S.F.

Un numero complessivo di 8.839 atti – 8.831 verbali e 8 sentenze – per un valore complessivo da 2 milioni e 115 mila euro. Sono i numeri riguardanti le nuove liste di carico approvate dal Comune di Terni per la riscossione coattiva delle multe/sanzioni non pagate relative al codice della strada: pronta ad attivarsi Ica, il concessionario dell’ente per tal compito.

Un passaggio consueto perché la riscossione coattiva deve essere perfezionata – altrimenti subentra la prescrizione – entro cinque anni dalla data di contestazione al trasgressore. Il Comune in tal senso ha affidato ad Ica l’appalto quadriennale nell’ottobre del 2024 ed in questo caso gli 8.831 verbali riguardano il secondo semestre del 2023. «Le predette liste di carico sono state generate previa opportuna verifica tramite la banca dati Siatel degli aggiornamenti residenza/sede dei soggetti debitori nonché dei decessi intervenuti, al fine di consegnare al concessionario dei dati immediatamente utilizzabili», viene specificato nel documento istruttorio firmato dalla dirigente e comandante della polizia Locale Gioconda Sassi.

Si parla nel dettaglio di un importo da 1,7 milioni di euro per persone fisiche ed i rimanenti 401 mila euro per le persone giuridiche. Ica invierà poi l’elenco delle quote eventualmente inesigibili per via di decessi o sopravvenute cause. A seguire l’iter è la funzionaria con elevata qualificazione della polizia Locale, la tenente Manuela Schibeci.