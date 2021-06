Terni, Troiani si prende storico Aulabus a 1.038 euro: asta a buon fine

di S.F.

Il primo tentativo è dell’estate 2019, poi la revoca per provare a riutilizzarlo a fini scolastici e lo stop – causa difficoltà operative – per tornare all’idea originaria. Vale a dire alienarlo. A distanza di due anni il Comune di Terni riesce a ‘liberarsi’ dello storico Aulabus Fiat 409: giovedì pomeriggio, nell’ufficio dell’ingegnere Nazareno Claudiani al ‘Pentagono’, c’è stata l’aggiudicazione provvisoria per 1.038 euro, 88 in più rispetto al prezzo a base d’asta fissato a quota 950 euro.

AGOSTO 2019, IL TENTATIVO DI CESSIONE A 200 EURO

Se lo prende Troiani

L’unica offerta arrivata – l’ultima asta era andata deserta, il prezzo era di 1.200 euro – è di un’azienda locale, la Autoservizi Troiani srl: zero concorrenza e pratica chiusa nel giro di pochi minuti. Da ricordare che nel 2019 il mezzo – prodotto tra gli anni ‘6o e ’70 – era stato messo in vendita a 200 euro, senza tuttavia raccogliere interessamenti. L’intenzione sarebbe quella di utilizzarlo a livello collezionistico, magari con una futura esposizione. Hanno partecipato alla seduta per l’apertura dell’unica busta anche la dirigente Gioconda Sassi e il tenente Gilberto Morelli della polizia Locale.