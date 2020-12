Il grande cuore dei lavoratori Treofan per bimbi e malati Covid

Il loro momento è critico ma, nonostante le incertezze e la paura per il futuro, non si sono tirati indietro per aiutare i malati Covid ed i bimbi della pediatria del ‘Santa Maria’ di Terni. Protagonisti i lavoratori della Treofan: da parte loro c’è una donazione di quasi 900 euro consegnata all’associazione ‘I Pagliacci’ di Alessandro Rossi.

L’unione

«I lavoratori della Treofan – le parole di David Lulli, delegato Rsu Filctem Cgil – sono stati contatti dall’associazione I Pagliacci, che voleva portare la propria vicinanza alla vertenza e solidarietà a loro e alle 140 famiglie in difficoltà. In un momento così difficile per la nostra comunità, i lavoratori hanno chiesto di unirsi all’associazione con una raccolta fondi per sostenere chi, in questa fase d’emergenza causata dalla pandemia, sta soffrendo e combattendo contro la malattia». Un gesto dal grande valore considerando che arriva da chi – comunicazione giunta il 24 novembre – è stato licenziato meno di un mese fa.

«Commovente»

La consegna c’è stata venerdì mattina: «Noi ci eravamo fatti avanti per capire – spiega Alessandro Rossi – come poter sostenere con un aiuto concreto le 140 famiglie ternane in difficoltà e invece tutti i lavoratori hanno deciso di sostenere l’associazione, le persone più colpite dal covid e i bambini. Un gesto commovente, che è la conferma che il grande cuore del nostro contesto cittadino emerge sempre, anche nelle difficoltà più significative, come la perdita del lavoro». La cifra sarà utile per l’acquisizione di abbigliamento intimo per i malati Covid dell’ospedale e di giocattoli da regalare ai piccoli del reparto di pediatria.