Terni, il luna park non si tocca per ora: «Poi valuteremo»

di S.F.

Contesti diversi, bacini differenti, impegni organizzativi con impatto non paragonabile. A Perugia il tradizionale luna park 2020 non si farà a causa del Covid-19, a Terni al momento – è previsto da fine novembre in vocabolo Staino, un elemento che rientra nella ‘trattativa’ per lo spostamento del mercatino settimanale nelle vie del centro storico – non si tocca ed è confermato. Ciò tuttavia non esclude un prossimo approfondimento sulla questione.

LUNA PARK A TERNI: VIA LIBERA PER 68 ATTRAZIONI. PROBLEMA STAINO

«Ad oggi è previsto»

A Terni lo scenario è ben diverso rispetto a Perugia. Il luna park non andrebbe ad incrociarsi – salvo dietrofront dell’esecutivo Latini sul trasferimento in centro per evitare la sovrapposizione – con nessun altro evento allo Staino e già ad agosto palazzo Spada ha dato il via libera per 68 attrazioni (piccole, medie e grandi) complessive. Dell’argomento se ne dovrà parlare più avanti facendo attenzione alla situazione epidemiologica in corso: « È presto», spiega l’assessore al commercio Stefano Fatale che, nella giornata di martedì, ha avuto modo di confrontarsi con il sindaco di Perugia Andrea Romizi. «Sicuramente porteremo la questione al tavolo del prefetto Sensi, stiamo valutando: purtroppo la situazione della pandemia è quella che è. Al momento è prevista, se poi ci sarà una decisione diversa di tutti gli organi competenti lo vedremo. Chiaro che a Perugia ci sono difficoltà maggiori».

MERCATINO SETTIMANALE: FASE SPERIMENTALE IN CENTRO

Operatori in attesa

Gli operatori del mercatino settimanale nel contempo restano in attesa – parte della maggioranza continua a spingere per La Passeggiata, ma nella riunione dello scorso giovedì è stata tracciata la strada per lo spostamento nell’area tra corso del Popolo, via Colombo, piazza Europa e largo Frankl – del lavoro su planimetrie, piano sicurezza e aspetti tecnici per avviare l’attività in centro dall’11 novembre. C’è chi ha timore che a Terni, seguendo l’esempio perugino, possano decidere di stoppare il luna park e, in questo modo, eliminare la problematica della sovrapposizione. Non sembra questo il caso. Ma visto ciò che è accaduto negli ultimi mesi – leggasi l’accordo dell’8 giugno – meglio andarci cauti.