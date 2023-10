Terni, il mondiale paralimpico di scherma è iniziato. Debutto per il nuovo palasport – Fotogallery

ll mondiale paralimpico di scherma è iniziato e per Terni l’evento coincide anche con il debutto assoluto del nuovo palazzetto, quantomeno in ambito sportivo. Martedì mattina l’appuntamento iridato è scattato poco dopo le 9 con il fioretto maschile A (Betti e Lambertini gli azzurri protagonisti) e la sciabola femminile B (Pasquino, Markowska). Bebe Vio, giocoforza l’atleta più attesa della manifestazione, sarà di scena sabato e domenica. Nel pomeriggio la cerimonia formale istituzionale per l’inaugurazione alla presenza del ministro per lo sport e i giovani. Per ora niente sedute, si vedrà più avanti. Più di qualcuno è rimasto impressionato dal grado di pendenza degli spalti.

